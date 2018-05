Stiri pe aceeasi tema

- Criza politica din România a ajuns deja în presa internationala. Agentiile mari urmaresc situatia de la Bucuresti si anunta ca presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a „angajat” primul functionar public virtual din Romania. E vorba de un proiect de inteligenta artificiala, prin care locuitorii orasului pot depune cereri online la Primarie, economisind astfel 40% din timpul lor, declara la RFI primarul Emil Boc.Protest…

- Ahmed Othman statea ilegal in Romania de 188 de zile cand a fost chemat de reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) sa semneze decizia de returnare a sa in țara natala. "Ahmed M.S. Othman, nascut la Tripoli, statea ilegal in Romania de la data de 21.08.2017, data pana la care…

- Emil Boc a declarat, joi, presei ca realizarea metroului este un obiectiv pe termen lung, in conditiile in care municipiul Cluj-Napoca va ajunge la un milion de locuitori peste 20-30 de ani, iar la acel moment va fi prea tarziu ca autoritatile sa se gandeasca la un astfel de proiect. ”Avem un buget…

- La intrarile in județ a inceput montarea Porților Vrancei. Lucrarile de construire a „Portilor Vrancei“ sunt realizate de societatea PIF&LMS Company SRL, aceasta fiind societatea care a caștigat licitația organizata de Consiliul Județean pe SEAP. Valoarea lucrarilor la care a…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in februarie 2018 au totalizat 354,89 milioane de lei, suma medie fiind de 96,81 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In februarie, 3,66 milioane de copii au beneficiat de acest…

- Primaria Capitalei ia in calcul foarte serios posibilitatea inchiderii școlilor din Bucuresti joi si vineri, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia din punct de vedere…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a efectuat recent o situație privind noile cazuri de rujeola raportate pana la data de 02 martie. Potrivit instituției, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 11.036. In saptamana 26 februarie – 02 martie au…