Uber anunţă măsuri fără precedent pentru şoferi şi livratori Compania de ridesharing va sprijini financiar soferii si livratorii timp de 14 zile, conform informatiilor ZF.ro. Mai mult, Uber ar putea suspenda conturile utilizatorilor si soferilor pentru care s-a confirmat ca au contactat sau au fost expusi virusului COVID-19. „Depunem in permanenta eforturi pentru a ne asigura ca toti utilizatorii Uber sunt in siguranta. Avem o echipa globala dedicata, care lucreaza sub indrumarea unui expert in sanatate publica pentru a raspunde nevoilor fiecarei piete in care activam. Pastram permanent contactul cu organizatiile locale de sanatate publica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Leader Team Broker extinde valabilitatea asigurarilor de sanatate AXA și Generali in criza COVID-19 Leader Team Broker, companie specializata in managementul riscurilor și distribuirea polițelor de asigurari, informeaza ca AXA Global Healthcare și Generali Global Health decis sa mențina valabilitatea…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru COVID-19 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, in contextul in care mai multi oficiali guvernamentali au inceput sa intre in carantina, potrivit DPA, scrie agerpres.ro. Desi…

- In Bulgaria s-a anunțat primul deces provocat de coronavirus. Ungaria isi inchide frontierele pentru persoanele venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran. Peste tot in Europa se iau masuri speciale de protecție.

- CHIȘINAU, 10 mart – Sputnik. Masuri fara precedent in Italia. Intreaga țara intra in carantina din aceasta dimineața. Decizia a fost luata in contextul in care luni alte aproape 100 de persoane au murit din cauza noului coronavirus, scrie presa internaționala.Пресс-служба Департамента здравоохранения…

- Rog ca toata lumea sa fie responsabila, astfel, vom avea grija de propria sanatate și a celor din jur. Acest mesaj a fost transmis de catre edilul capitalei, Ion Ceban, pe o retea de socializare, in legatura cu cazul de infectare cu Covid-19 pe teritoriul Republicii Moldova.

- Compania americana Moderna Therapeutics a produs primul lot de vaccin impotriva COVID-19. Vaccinul a fost creat la numai 42 de zile dupa ce secvența genetica a virusului care produce COVID-19, intitulata SARS-CoV-2, a fost stabilita de catre cercetatorii chinezi, informeaza publicația Time . O metoda…

- Uber continua sa-și creasca afacerile, dar mai și pierde. Potrivit BBC, doar in ultimele trei luni ale anului trecut, Uber a pierdut 1,1 miliarde de dolari, chiar daca veniturile au crescut cu 37% iar numarul de calatorii realizate prin platforma sa au crescut cu 28%. Compania a investit mult pentru…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un Plan de actiune, suplimentar, pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia sistemului de sanatate publica in cazul aparitiei imbolnavirilor…