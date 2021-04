Uber anunță extinderea unor servicii pe care le-a lansat anul trecut în câteva orașe Uber a anunțat extinderea în mai multe orașe a doua servicii lansate anul trecut în premiera. Uber Hourly este o opțiune introdusa pentru prima oara în SUA, în mai anul trecut, iar pentru 50 de dolari poate fi închiriat cu ora un șofer care sa faca oricâte opriri dorește clientul. Uber Connect este un servciu prin care userii pot trimite pachete și a fost lansat în aprilie 2020. Acum, aceste servicii vor fi disponibile în mai multe orașe.



&"Uber Connect este o modalitate rapida și accesibila de a trimite pachete prietenilor și familiei folosind… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

