Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Barourilor Europene, care are peste 1 milion de membri avocati, isi exprima profunda ingrijorare fata de ingerinta SRI in justitia din Romania. Mesajul organizatiei europene este semnalat pe Facebook de judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania.…

- Federatia Barourilor Europene, reprezentand peste 1 milion de membri avocati, isi exprima profunda ingrijorare fata de ingerinta SRI in justitia din Romania. Mesajul organizatiei europene este semnalat pe Facebook de judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania.Vezi…

- Clever Taxi considera ca proiectul de act normativ care prevede autorizarea aplicatiilor mobile pentru organizarea de transporturi va afecta 800 000 de cetateni si 20 000 de soferi de taxi, in urma interzicerii aplicatiei. „Consideram ca Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii taximetriei…

- Aplicatiile Clever Taxi, Star Taxi si servicii Uber si Taxify ar putea fi interzise in Romania, printr-o Ordonanta de Urgenta care ar urma sa fie votata de Guvernul Dancila la urmatoarea sedinta.Proiectul ordonantei publicat de Ministerul Dezvoltarii sustine ca “din cauza acestor aplicații…

- Politia reaminteste ca din 20 mai intra in vigoare o serie de prevederi care modifica OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice din Romania. Noile prevederi permit suspendarea inmatricularii unui vehicul fara Inspectie Tehnica Periodica valabila sau daca vehiculul nu a fost inscris pe numele…

- Se schimba regulile la concursul-fenomen Exatlon! Mai exact, prezentatorul Cosmin Cernat a dezvaluit ca, dupa ce in concurs vor ramane 4 Faimosi și 4 Razboinici, competiția va intra in faza finala, iar regulile se vor schimba. „Veti ramane 8: vor fi 4 Razboinici si 4 Faimosi! Detalii despre cum va continua…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- Se schimba BANII in Romania: in ianuarie, BNR a lansat in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Imprimeria Bancii Naționale a Romaniei a finalizat o licitație pentru un serviciu de acordare credit in vederea finanțarii unor obiective de investitii, respectiv achiziționarea de mașini de…