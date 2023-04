UBER, acuzată că încarcă la preţ clienții care au bateria telefonului descărcată In trecut, compania americana a mai fost acuzata de traffic de influenta, fapt neccercetat niciodata, dar si de faptul ca inclusiv in Romania a blocat accesul la servere in cazul controalelor inopinate ale poliției, astfel incat anchetatorii sa nu aiba acces la documentele și mesajele interne. Un raport al ziarului belgian “Derniere Heure” (Ultima ora) arata ca UBER ar fi crescut prețurile clientilor careu descarcata bateria telefonului in momentul in care faceau comanda. Raportul a arata ca prețurile practicate de UBER pentru clientii belgieni au variat pentru aceleași calatorii in functie de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

