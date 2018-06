Stiri pe aceeasi tema

- Impiedicat sa-si vada cainele dupa separarea de partenera sa, un brazilian a obtinut de la Curtea de apel dreptul de vizita “parental”, ca si cum ar fi vorba de un copil, relateaza joi AFP, potrivit Agerpres. Tribunalul Superior de Justitie ...

- Un expert britanic a dezvaluit ce suma ar fi primit Romania pentru a gazdui inchisorile CIA, intr-un interviu acordat pentru Adevarul. Crofton Black susține ca țara noastra ar fi incasat peste 8 milioane de dolari pentru a permite amenajarea pe teritoriul sau inchisori ale agenției de spionaj americana.…

- Pompieri care poarta echipament special de respirat verifica Hotelul Mandarin Oriental, in urma unui incendiu, pentru a se asigura ca nu este nimeni inauntru, relateaza The Associated Press. Oaspetii si personalului hotelului de cinci stele, cu 12 etaje, au fost evacuati in urma izbucnirii unui incendiu,…

- Un cuplu care locuieste in partea de nord a statului New York a castigat in instanta dreptul de a-si obliga fiul, in varsta de 30 de ani, sa paraseasca domiciliul familiei, potrivit presei locale, preluate de DPA. Dupa ce fiul lor, Michael, a ignorat cinci notificari primite in intervalul…

- Sainsbury si Asda negociaza crearea celui mai mare lant britanic de supermarketuri, o tranzactie de pana la 15 miliarde de lire sterline (20,7 miliarde de dolari), entitatea combinata depasind liderul pietei, Tesco, a anuntat postul de televiziune Sky News, scrie Agerpres. Asda este subsidiara britanică…

- Societatea Romana de Televiziune (SRTv) a transmis un punct de vedere referitor la conflictul cu realizatorul TV, Dragos Patraru, mentionand ca isi rezerva dreptul legal de a actiona pentru a proteja imaginea institutiei si ca prin difuzarea editiilor recente ale emisiunii „Starea Natiei”, in care…

- Matt Campbell, 29 de ani, vedeta a concursului britanic Masterchef, a murit la spital, dupa ce s-a prabușit în timpul unui maraton. Acesta s-a înscris în cursa în memoria tatalui sau, mort în urma cu 18 ani. Matt fusese semifinalist la Masterchef în decembrie…

- "The Crown" si "Black Mirror", doua seriale produse de platforma de streaming video Netflix, au primit miercuri cate trei nominalizari la premiile BAFTA TV din 2018. Tot cate trei nominalizari au primit si doua seriale dramatice produse de BBC, "Line of Duty" si "Three Girls", informeaza AGERPRES,…