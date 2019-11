Stiri pe aceeasi tema

- Uber a pierdut licenta de operare in Londra. Compania anunța ca va face contestatie Uber a pierdut licenta de a opera vehicule private in Londra, dupa ce autoritatile au descoperit ca peste 14.000 de curse au fost efectuate de soferi neasigurati. Compania consideră însă că decizia…

- Uber nu va primi o noua licența pentru a opera in Londra, au anunțat reprezentanții autoritații locale de transport din capitala Marii Britanii. In ciuda acestei decizii, șoferii Uber vor putea opera in continuare deoarece compania a atacat in instanța decizia Transport for London (TfL), scrie BBC News.…

- Bombardamentele efectuate de guvernul sirian și trupele rusești in ultimul bastion al opoziției din Siria au provocat moartea a 1.300 de oameni și a dus la stramutarea a aproximativ un milion de la inceperea atacurilor susținute din luna aprilie, potrivit observatorilor internaționali, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Uber a primit, marți, o licența de operare de doua luni in Londra, eșuand sa obțina un termen de cinci ani in lupta sa cu autoritatea de reglementare care, anterior, a revocat dreptul de funcționare a companiei in orașul londonez, relateaza Reuters, citat de MEDIAFAX.TfL - autoritatea de transport…