Uber a obţinut o licenţă pe termen de 30 de luni pentru a-şi continua operaţiunile în Londra ”Uber a primit o licenta de operator de vehicule private de inchiriat la Londra pentru o perioada de doi ani si jumatate”, a declarat sambata un purtator de cuvant al Transport for London, intr-un comunicat. Acordarea licentei pune capat unor discutii de ani de zile cu agentia, care a revocat de doua ori licenta Uber din Londra – o data in 2017 si a doua oara in 2019. Autoritatile au fost ingrijorate de capacitatea companiei de a asigura siguranta pasagerilor. Ulterior, Uber a castigat in instanta o autorizatie de 18 luni in Londra. Uber a incercat sa dea dovada de bunavointa de-a lungul anilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

