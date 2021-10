UBBF 2021: Dezvoltarea infrastructurii de rețele alimentează progresul industriei — Noul consens Al 7-lea Forum Ultra-Broadband (UBBF 2021), gazduit in comun de Comisia ONU pentru banda larga și Huawei a avut loc in Dubai pe 19 și 20 octombrie. Fiind cel mai mare summit din lume in domeniul rețelelor fixe, ediția din acest an a UBBF are tema „Extindeți conectivitatea, creșteți unitatea”. La eveniment, principalii operatori globali și furnizori de echipamente au facut schimb de idei cu privire la o gama larga de subiecte – inclusiv construcția infrastructurii de rețea, economia digitala regionala, aplicarea soluțiilor de succes și extinderea spațiului de creștere a industriei. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput actualizarea Planului de Urbanism General. Specialiștii din domenii vitale pentru dezvoltarea Brașovului au fost invitați de Primarie sa spuna cum ar trebui sa arate orașul in urmatorii 15 ani. Astfel, experți in urbanism, arhitectura, amenajarea teritoriului, protejarea monumentelor istorice,…

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Alba, in calitate de promotor de proiect a implementat proiectul “Together for life skills through green and inclusive education!”, nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R2-0002, finanțat din Programul de Educatie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor…

- SMIS 134559Societatea comerciala ANDU LAU GRUP S.R.L., in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea implementarii proiectului cu titlul„Cresterea competitivitatii societatii ANDU LAU GRUP SRL prin achizitia de utilaje”, cod SMIS 134559, proiect finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020,…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC PR PHOTO MEDIA SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE Numele beneficiarului: PR PHOTO MEDIA SRLObiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta diversificarea si dezvoltarea activitatii…

- Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași, in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 07.09.2021 proiectul cu titlul „ELEARN4ALL – Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning și a educației mixte”, cod SMIS 149875, in baza Contractului de Finanțare nr.…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" achizitioneaza peste 1.300 de laptopuri pentru studentii care indeplinesc conditiile pentru acordarea de burse sociale, achizitie care se face in cadrul proiectului „ELEARN4ALL - Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru sustinerea e-learning si a educatiei…

- Agentia de PR Tudor Communication este una dintre cele mai cunoscute entitati din domeniul relatiilor publice, datorita faptului ca ofera servicii specifice diversificate, dar si pentru ca rezultatele pe care le tinteste sunt unele care ii bucura pe clienti si le aduc beneficii financiare. Ca agentie…

- SC MECANO STRONG SRL, beneficiar al contractului de finantare nr. 5906/25.09.2020, incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia,…