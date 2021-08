Stiri pe aceeasi tema

- Adio, cursuri online. Studentii de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca vor reveni fizic in amfiteatre din toamna, Studentii s-au obisnuit sa-si desfasoare cursurile online, insa cei de la...

- ANOSR (Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania) a participat in perioada 25-27 iunie la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor, organizata la Cluj-Napoca de Universitatea Babeș-Bolyai, aducand in discuție și prezentand perspectiva studenților pentru numeroase subiecte relevante…

- Toate facultațile vor incepe in toamna cursurile fața in fața, cu menținerea unor reglementari de protecție in contextul pandemiei COVID-19. In urma ședinței Consiliului Național al Rectorilor (CNR) organizata de Universitatea Babeș-Bolyai in Cluj-Napoca, la care a luat parte și ministrul Educației,…

- Studentii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca care folosesc caminele și pe perioada verii trebuie sa se vaccineze anti-coronavirus. „Aceasta decizie, luata in spiritul autonomiei universitare, prin analogie cu reglementari similare din alte domenii, este necesara pentru a nu crea premisele…

- Liga Studenților Iași acuza Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ca a decis, printr-o hotarare a Consiliului de Administrație din 7 iunie, ca doar studenții vaccinați impotriva covid-19 ar putea fi cazați in caminele universitații peste vara. De cealalta parte, UBB Cluj invoca autonomia…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a luat act de discuțiile și de confuziile generate în spațiul public de Hotarârea Consiliului de Administrație al UBB în legatura cu obligația studenților de a se vaccina pentru a putea utiliza caminele…

- Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca a luat o decizie vehementa in privința studenților nevaccinați. Astfel, doar persoanele imunizate impotriva noului coronavirus vor avea posibilitatea de a fi cazați, pe timpul verii, in caminele universitații. Studenții trebuie sa prezinte adeverința de vaccinare.…

- Universitatea Babeș Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca ar putea sa organizeze cursurile în format clasic, fizic, din toamna. Studenții ar putea sa afle, cel târziu în data de 29 iulie, pe ce scenariu de funcționare se…