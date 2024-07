Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au participat la festivitatea de absolvire a Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), care a avut loc la BT Arena din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost marcat de un spectacol impresionant de muzica și lumini, la care au luat…

- AnimaWings a anunțat noile curse regulate pe ruta Bucuresti-Cluj-Bucuresti in cadrul unui eveniment organizat la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca, la care au participat autoritatile locale, reprezentatii mediului de afaceri local, agentiile de turism, presa și reprezentanții AnimaWings. Cursele vor…

- Marea Loja Nationala din Romania, in parteneriat cu Academia Romana, Ministerul Culturii si Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea București, ASE, Universitatea de Medicina Carol Davila București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași,

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va avea, incepand din anul universitar 2024-2025, un program de licența in Inginerie Medicala, completandu-și astfel programele UBBMed relevante pentru sanatate-medicina din cadrul UBB School of Health (https://ubbmed.ubbcluj.ro/), dupa modele similare…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va avea, incepand din anul universitar 2024-2025, un program de licența in Inginerie Medicala, completandu-și astfel programele UBBMed relevante pentru sanatate-medicina din cadrul UBB School of Health (https://ubbmed.ubbcluj.ro/), dupa modele similare…

- Sambata, 11 mai 2024, Profesorul Universitar Dr. Tasin Gemil de la Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, isi va lansa o noua lucrare dedicata relatiilor interetnice dintre tatari, turci si romani "Un tatar din Romanialdquo;. Evenimentul va avea loc, la ora 11.00 la Casa de Cultura "I.N.Romanldquo;…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica din Bucuresti ocupa primele trei locuri in Metarankingul National pe anul 2023 al institutiilor de invatamant superior care a fost publicat miercuri de Ministerul Educatiei.

- Comunicat UVVG. Studenți ai Facultații de Medicina din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad au participat la o dezbatere pe tema „Prin moarte... The post Despre viața și moarte – dialog intre viitori medici și preoți appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .