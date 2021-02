Stiri pe aceeasi tema

- Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) a respins acuzațiile de rasism impotriva lui Romelu Lukaku (27 de ani), aparute in urma partidei Inter - AC Milan, scor 2-1. In derby-ul orașului Milano, disputat in sferturile Cupei Italiei, cei doi atacanți au avut un conflict chira inaintea pauzei. Cei doi s-au pus…

- ”Platforma a avut cateva sincope de funcționeaza. La acest moment este sub control. Incercam sa reducem disfuncționalitațile. Sunt 18.000 de oameni inscriși pe secunda. Sunt foarte mulți oameni care vor sa se vaccineze.Cei de la Pfizer vor livra conform graficului. Singura informație este ca in tranșa…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul care s-a desparțit recent de Gaziantep, a vorbit pentru prima data despre atacul rasist pe care un fost arbitru și fotbalist turc l-a lansat la adresa lui. Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat…

- Pierre Webo (38 de ani), antrenorul secund al lui Istanbul Bașakșehir, a postat un mesaj pe Instagram, la o saptamana de la incidentul de la Paris, cand arbitrul roman Sebastian Colțescu (43) l-a numit „ala negru”: „Oamenii nu pot fi judecați in funcție de culoarea pielii”. La o saptamana dupa scandalul…

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre incidentul petrecut marți in timpul meciului PSG - Bașakșehir din Liga Campionilor, cand Pierre Webo a fost numit „ala negru” de catre arbitrul roman Sebastian Colțescu (43). „Ma plasez total de partea brigazii noastre și nu doar pentru…

- Mihai Chirica, primarul din Iași și un apropiat al echipei Poli Iași, s-a implicat in scandalul de rasism iscat in jurul arbitrului Sebastian Colțescu, la meciul dintre PSG și Istanbul Bașakșehir, din Champions League. ...

- CFR Cluj a ratat calificarea in primavara europeana dupa ce a fost invinsa de Young Boys in Elveția, scor 2-1. Meciul a fost unul controversat, deciziile din final ale arbitrului Benoit Bastien fiind decisive. „Centralul” francez a acordat in mod eronat un penalty pentru Young Boys, care s-a dovedit…