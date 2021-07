Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a anunțat ca va amenaja o baza de cercetare in Neptun, dupa ce a achizționat un complex turistic din stațiune. Potrivit unui comunicat al UBB Cluj, adjudecarea...

- Endless Neversea, un weekend ca un festival la malul marii Negre, intr-un decor de poveste pe plaja Neversea, a atras mii de festivalieri. Organizatorii festivalului Neversea au celebrat cel mai mare festival de muzica de la malul Marii Negre pe 9 și 10 iulie, pe plaja Neversea din Constanța, cu…

- Compania Solid House, nume respectat pe piata antreprenorilor din tara, dar si din Constanta, gratie seriozitatii si calitatii pe care le ofera, precum si atentiei sporite pentru confortul clientilor sai, implementeaza acum cel mai nou si, totodata, spectaculos proiect ndash; Solid Residence Faleza…

- Aceasta initiativa este o continuare a proiectelor implementate de catre UOC in anii trecuti si finantate de Ministerul Educatiei prin Fondul de Dezvoltare Institutionala, pentru domeniul strategic de finantare 2: Internationalizare.Universitatea Ovidius din Constanta UOC implementeaza, in perioada…

- NEVERSEA revine dupa aproximativ doi ani de pauza. Festivalul de la malul marii ar urma sa aiba loc, conform spuselor lui Edi Chereji, directorul de comunicare și marketing de la UNTOLD și NEVERSEA, la sfarșitul lunii august, inceputul lunii septembrie. „Noi incercam sa revenim cu o soluție și pentru…

- Peste un milion de doze de vaccin Pfizer vor ajunge luni in Romania Este cea mai mare transa pentru tara noastra. Andrei Baciu, vicepresedintele CNCAV împotriva COVID-19, a anuntat duminica, pe o retea de socializare ca trei aeronave sunt pregatite sa livreze serul în siguranta,…

- Vesti bune pentru constanteni, dar si pentru turisti. Rata de incidenta a scazut in Constanta sub 1,5 la mia de locuitori, anunța Mediafax. De sambata, restaurantele vor functiona cu capacitate de 50% in interior.