Stiri pe aceeasi tema

- ”Intram intr-o noua faza a acestei lupte si necesita o noua abordare”, a spus Fain intr-un mesaj transmisa in direct pe retelele de socializare. El a schimbat tactica fara avertisment, miercuri, cand a comandat o greva la fabrica de pickup-uri si SUV-uri Kentucky Truck a Ford Motor, cea mai mare si…

- Presedintele UAW, Shawn Fain, urmeaza sa ii informeze vineri pe cei 150.000 de membri ai sindicatului de la Ford, General Motors si Stellantis, compania mama a Chrysler,despre progresele discutiilor, a declarat o persoana informata cu privire la planurile sindicatului. Nu este clar daca Fain va ordona…

- Prima greva simultana impotriva celor trei mari producatori auto din Detroit intra in a treia saptamana, extinzandu-se la uzina de asamblare Ford din Chicago si la fabrica de asamblare a GM din Lansing, Michigan, acoperind aproximativ 7.000 de muncitori, a spus Fain intr-un anunt. Acest lucru duce numarul…

- Fostul președinte s-a plans in același timp ca producatorii de automobile din SUA sunt fie „proști, fie fara curaj” pentru ca investesc in dezvoltarea mașinilor electrice, scriu CBS News și Associated Press.Donald Trump i-a criticat dur pe președintele Joe Biden, pe democrați și pe cei trei mari producatori…

- Sambata, negociatorii United Auto Workers si Ford Motor au avut ”discutii rezonabil de productive” pentru un nou contract, a spus sindicatul, in timp ce Stellantis, compania parinte a Chrysler, a declarat ca si-a suplimentat oferta. Aproximativ 12.700 de lucratori ai UAW raman in greva, ca parte a unei…

- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA) a cerut pentru prima data retragerea in mai, dar ARC a respins-o. Agentia a emis o decizie initiala marti si a stabilit o sedinta publica pentru 5 octombrie. Dispozitivele de umflare pe care NHTSA incearca sa le recheme au fost…

- Sindicatul United Auto Workers (UAW) din Statele Unite a declarat vineri ca membrii sai au votat cu o majoritate covarsitoare in favoarea autorizarii unei greve la producatorii auto din Detroit, daca nu se va ajunge la un acord inainte de expirarea actualului contract de patru ani, pe 14 septembrie,…

- Autorizatia pentru greva a fost aprobata de 97% dintre membrii cu drept de vot de la General Motors, Ford Motor si Stellantis, a declarat presedintele UAW Shawn Fain, care conduce sindicatul care reprezinta aproximativ 150.000 de lucratori. Fain a reiterat ca sindicatul nu intentioneaza sa prelungeasca…