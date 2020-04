Stiri pe aceeasi tema

- Intreg showbiz-ul romanesc a fost zguduit dupa ce in presa a aparut un videoclip in care se vede clar ca celebrul finanțator al echipei Farul Constanța, Ciprian Marica, a fost prins in camera de hotel cu nevasta altui barbat. Iata care a fost reacția sa dupa ce imaginile compromițatare au facut inconjurul…

- Politia Romana precizeaza ca nu exista norma de amenzi pentru incalcarea restrictiilor de circulatie impuse prin ordonantele militare si ca doar 50 de sanctiuni, din cele circa 7.000 date in ultimele 24 de ore, au fost aplicate persoanelor de peste 65 de ani. „Politistii nu au norma de amenzi. Colegii…

- Incepand de luni, 6 aprilie 2020, purtarea mastii de protectie in spatiul public a devenit obligatorie in municipiul Buzau. Acolo unde nu se poate, pot fi folosite alte materiale de protectie.

- Ieri, ministrul Educației, Monica Anisie, a indemnat, la TVR 1, la calm și responsabilitate cu privire la informațiile aparute in spațiul public și a declarat ca in acest moment nu se pune problema inghețarii anului școlar”, potrivit Hotnews. ”Nu se pune problema inghețarii anului școlar, Ministerul…

- Isteria coronavirusului neconfirmat in Romania s-a extins extrem de mult in ultimele zile, iar gesturile extreme ale oamenilor precum purtarea de maști impotriva gazelor și golirea rafturilor supermarketurilor au inceput sa se viralizeze naucitor și sa fie aclamate in mediul online.

- Un barbat care si-a talharit sotia din gelozie, a fost plasat sub control judiciar. El i-a luat acesteia telefonul mobil pentru a-i verifica mesajele si fotografiile, conform Politiei Neamt. Cei doi soti se afla in proces de divort.

- Un barbat din judetul Ilfov a incalcat ordinul de protectie emis de instanta si a mers la casa sotiei sale pe care a injunghiat-o mortal. Ulterior, agresorul a fugit si a incercat sa isi taie venele, insa medicii au intervenit la timp si l-au transportat la spital.

- Lipsa de bun simt a unora dintre noi nu cunoaste limite.Dupa ce sub coordonarea Primariei Municipiului Constanta echipe de voluntari au facut curatenie in repetate randuri la stadionul de rugby de pe Badea Cartan, in scurt timp zona se transforma rapid intr un focar de infectie: saci de gunoi, peturi,…