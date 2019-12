Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cand intre concurentii emisiunii "Like a Star" izbucneste un conflict? Ei bine, Gabriela Cristea le asculta nemultumirile si... incearca sa le rezolve! Moderatoarea de la Antena Stars a fost pusa in fata unei situatii greu de imaginat in editia de luni seara.

- Gabriela Cristea stie sa le faca pe toate, asta este clar. Desi este mama cu norma intreaga, iar de curand a inceput si munca, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars este si o gospodina desavarsita.

- Gabriela Cristea are probleme de sanatate. Indragita vedeta de la Antena Stars a fost chiar ea cea care a tinut sa le povesteasca fanilor prin ceea ce trece si chiar i-a intrebat pe acestia daca se regasesc in situatia ei.

- Cea mai tare emisiune a momentului incepe pe 21 octombrie, la Antena Stars! Gabriela Cristea va demonstra, ediție dupa ediție, ca oamenii pot ajunge sa faca absolut orice pentru a aduna Like-uri și urmaritori in mediul online! Naba Salem a acceptat provocarea și ne-a aratat cum se arunca banii din mașina,…

- Peste cateva zile, la 7 luni dupa ce a devenit pentru a doua oara mama, Gabriela Cristea se intoarce la TV. I s-a dat pe mana emisiunea “Like a star!” de la Antena Stars și nu putea sa rateze proiectul, insa s-a asigurat ca nici din ce se intampla acasa cat lipsește ea nu va rata nimic. Libertatea:…

- Gabriela Cristea revine pe micile ecrane. Ea va prezenta o noua emisiune la postul de televiziune Antena Stars, potrivit spynews.ro. Incepand din data de 21 octombrie, Gabriela Cristea va modera emisiunea Like a star!, de la postul de televiziune Antena Stars. Potrivit spynews.ro, in emisiunea pe care…

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi, va reveni, incepand din 21 octombrie, pe micile ecrane, la carma emisiunii Like a star!, de la Antena Stars. Aceasta le propune telespectatorilor un experiment social media, in care 12 concurenti (6 fete si 6 baieti), ce vor locui…