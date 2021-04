UATAA își încheie insolvența, dar nu are bani pentru certificatele…

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa din Motru se pregatește sa iasa din insolvența. Furnizorul de servicii de apa și cardura al municipiului Motru a intrat in insolvența in urma cu patru ani. Potrivit legii, starea de insolvența dureaza trei ani. In cazul Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apa din Motru a durat 4 ani, pentru ca inca mai erau probleme cu datoriile. Insolvența a adus cu sine o serie de avantaje pentru companie. Este vorba de eșalonarea la plata a debitelor, precum și eliminarea penalitaților. Datoriile globale nu a mai crescut. Uzina s-a ținut și de graficul de rambursare…