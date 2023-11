Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 17.11.2023 Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru doua proiecte dezvoltate de Inproiect SRL, care detine Hotel Restaurant Perla. Mediul a decis…

- STANCIU VALENTIN, cu domiciliul in Topalu, str. Nufarului nr. 436, judetul Constanta, titular al proiectului "IMPADURIREA SUPRAFETEI DE 3,5 HA SITUATA IN EXTRAVILANUL LOCALITATII TOPALU, JUDETUL CONSTANTA PE AMPLASAMENTUL DENUMIT STANCIU VALENTIN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei…

- ROMCIM SA, reprezentata de Dumitru Sima titular al proiectului DEMONTARE CONDUCTA DE TRANSPORT INTERNATIONAL GAZE NATURALE Dn 1000 T1 ISACCEA ndash; NEGRU VODA, in zona carierei ROMCIM, punct de lucru Medgidia, judetul Constanta propus comuna Poarta Alba, judetul Constanta, anunta publicul interesat…

- ALECU TOMA reprezentant al UNITATII MILITARE 02192 CONSTANTA, titular al proiectului: 39; 39;AMENAJARE PARCARE AUTO REALIZARE IMPREJMUIRE STATIE DE ILUMINAT PERIMETRAL IN CAZARMA 1369 CONSTANTA" propus a fi amplasat in Mun. Constanta, Str. Fulgerului, nr. 1, judetul Constanta, anunta publicul interesat…

- Primaria orasului Cernavoda, judetul Constanta, concesioneaza un teren in suprafata de 191.092 mp, apartinand domeniului privat al orasului Cernavoda. Terenul este situat in Prelungirea Independentei FN, in suprafata de 191.092 mp, identificat cu numar cadastral si carte funciara 101145. Pana pe data…

- STEFANICA ANDREI ALEXANDRU anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara parcurgerea celorlalte etape din…

- ALECU TOMA reprezentant al UNITATII MILITARE 02192 CONSTANTA, cu sediul in municipiul Constanta, str. Fulgerului, nr. 1, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "AMENAJARE PARCARE AUTO, REALIZARE IMPREJMUIRE SI STATIE…

- Municipiul Constanta, cu domiciliul in judetul Constanta, bulevardul Tomis, nr. 51, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Reabilitarea si Consolidarea Terenului din Vecinatatea Biserica Greaca Esplanada Plaja Modern", amplasat in judetul…