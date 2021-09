Primaria Municipiului Lugoj informeaza deținatorii de terenuri agricole ca, in perioada 06.09.2021-06.04.2022, la nivelul Unitații Administrativ Teritoriale Lugoj, se desfașoara lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale 7, 11, 15, 35, 36, 39, 46, 49.

Lucrarile se desfașoara in cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciara demarat de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara(ANCPI), in scopul inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru și carte funciara.

La sediul Primariei Municipiului Lugoj, pe…