Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inceput demersurile pentru declanșarea unei campanii de strangere de fonduri pentru realizarea Muzeului Satului Moldav pe baza de subscripție publica. Intr-o intervenție pentru postul nostru de radio, rectorul instituției academice, profesorul Tudorel Toader, a precizat ca are deja semnale pozitive in privința eficienței unei astfel de inițiative. El a afirmat ca ideea campaniei vine in completarea fondurilor deja pregatite pentru un asemenea obiectiv cultural. Tudorel Toader: Avem fonduri din proiecte deja aprobate, vom avea fonduri din alocația…