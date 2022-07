UAIC a prins un proiect de 8 milioane de euro pe PNRR, pentru digitalizare

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a caștigat un proiect de peste 8 milioane de euro pentru digitalizarea instituției Proiectul cu titlul „Cadru pentru dezvoltarea durabila a componentei digitale a universitații – eUAIC”, Cod proiect: F-PNRR-GDU-1-2022-0109, a fost depus in cadrul apelului…

- Ministerul Energiei a lansat miercuri, 22 iunie, spre consultare publica documentele aferente apelului competitiv – Sprijinirea investitiilor in modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficienței energetice in sectorul…

- Ministerul Energiei a lansat miercuri, spre consultare publica documentele aferente apelului competitiv – Sprijinirea investitiilor in modernizare, monitorizarea si eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial,…

- Dupa ce, in urma cu o zi a vorbit despre supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decat salariul Președintelui Romaniei, social democrații revin joi, cu precizarea ca aceasta se refera la veniturile salariale din sistemul bugetar. PSD a revenit cu un nou comunicat de presa in care anunța ca a…

- In acest sens, PSD va supune spre dezbatere in coalitie de guvernare urmatoarele propuneri: 1) Supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depasesc salariul Presedintelui Romaniei; 2) Supraimpozitarea in doua trepte a pensiilor speciale, respectiv o cota de impozitare…

- Primaria Sebeș solicita o finanțare de 4 milioane de euro pentru transportul local. Pe ce rute vor circula autobuzele electrice Primaria Municipiului Sebeș a depus proiectul pentru finanțare nerambursabila europeana din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in valoare de peste 4 milioane…

- Locuințe pentru tineri prin PNRR In cursul dimineții de astazi, 16 mai, Primaria Municipiului Iași a depus in mod oficial pe platforma Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri aflați in situații de risc” pentru a fi finanțat…

- AMCOR, in calitate de asociație profesionala care reprezinta in Romania interesele firmelor de consultanța in management și de membru in cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, a transmis catre Ministerul Energiei adresa nr. 245/20.04.2022 prin intermediul careia, vine punctual cu o serie de propuneri privind…