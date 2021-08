Universitatea Craiova s-a impus clar, scor 3-0, in partida sustinuta luni seara, pe teren propriu, in fata formatiei FC Voluntari. Intalnirea a contat pentru etapa a 4-a din Liga 1. La finalul intalnirii, cei trei marcatori ai Stiintei , Gustavo, Cimpanu si Markovic, s-au aratat incantati de joc si rezultat. De partea cealalta a baricadei, presedintele-jucator al celor de la Voluntari, Gabriel Tamas, a admis ca alb-albastrii au fost de neoprit in repriza secunda. Vezi video!