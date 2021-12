Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Universitatea Craiova si UTA Arad din etapa 20 din Liga 1 s-a incheiat cu o remiza alba, scor 0-0, iar echipa lui Laurentiu Reghecampf a ajuns astfel la a sasea partida fara victorie. Dupa rezultatul acestui meci, Universitatea Craiova se claseaza pe locul patru, cu 31 de puncte, in timp…

- Universitatea Craiova a obținut doar un punct din deplasarea de la Voluntari, intr-un meci in care au existat greșeli flagrante de arbitraj de ambele parți, dar mai multe și mai grave in defavoarea oltenilor. La finalul jocului din Ilfov, antrenorul Științei, Laurențiu Reghecampf, a rabufnit la adresa…

- Asa cum ne-a obisnuit, Universitatea Craiova nu a lasat sa treaca neobservata ziua de 1 decembrie nici in acest an. Managerul general Marcel Popescu, antrenorul Laurentiu Reghecampf si fotbalistii Stiintei au creat un clip in care promoveaza portul traditional, fac trimitere la bogatia limbii romane…

- Ultimul sosit in staff-ul Universitatii Craiova, secundul Basarab Panduru, se bucura ca i s-a alaturat lui Laurentiu Reghecampf in proiectul din Banie. El considera ca echipa are strategi si jucatori buni si ii asigura pe fanii Stiintei ca toata lumea munceste din greu ca sa cucereasca titlul. „Ii cunosc…

- Cosmarul a luat sfarsit pentru Mihai Roman. Atacantul de 29 de ani a revenit astazi la antrenamentele Universitatii Craiova dupa o pauza de apoape doi ani. Aceasta absenta a fost fortata de unele probleme descoperite la inima, soldate cu o operatie in Austria, la o zi dupa ce Christian Eriksen a fost…

- Universitatea Craiova si-a demonstrat suprematia in Banie, invingand-o pe FCU cu 2-0. La finalul intalnirii, capitanul Stiintei , Nicusor Bancu, a afirmat ca bucuria reusitei a fost mare, chiar daca el si colegii sai nu s-au exteriorizat foarte tare. „Ne bucuram ca am reușit sa ne facem jocul. Am marcat,…

- Universitatea Craiova a caștigat derby-ul cu FCU Craiova, scor 2-0, iar antrenorul Laurențiu Reghecampf și-a laudat elevii la final. Reghecampf s-a declarat mulțumit de modul in care partida a fost organizata, dar a dezvaluit ca la pauza a intenționat sa-l schimbe pe Nistor. Dupa ce l-a trezit la pauza,…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, a implinit astazi 46 de ani. Reprezentanții gruparii oltene au realizat un interviu special cu tehnicianul Științei, pe care vi-l redam integral și in care „Reghe“ afișeaza o mare dorința de a reuși performanțe notabile cu echipa din…