- Rapid a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0, chiar pe „Ion Oblemenco”. Laszlo Balint (43 de ani), antrenorul clubului oltean, crede ca rezultatul este unul nedrept. Laszlo Balint este mulțumit de atitudinea elevilor lui, dar spune ca lotul este prea „subțire” pentru o lupta pe doua fronturi,…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat ca isi doreste sa castige partida din deplasare cu Universitatea Craiova, el subliniind ca formatia sa este mult mai puternica decat Vllaznia Shkoder, adversara gruparii oltene din turul 2 preliminar al Conference League. „Ne asteapta un meci extrem…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 2-0, ca victoria este pe deplin meritat. Fostul internațional s-a aratat foarte multumit de atitudinea jucatorilor, insa a adaugat si ca echipa are nevoie de intariri. „Nu am de ce sa plang, victoria e victorie!…

- Gica Craioveanu este destul de rezervat in privinta noului sezon competitional, cu toate ca antrenorul Laszlo Balint (43 de ani) i-a lasat o impresie buna in cantonamentul din Austria. „Grande“ a indicat si marea problema a Universitatii Craiova. „Va fi dificil sa avem un sezon mai bun decat precedentul,…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1. Giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, adica echipele care au terminat pe podium in ediția trecuta de campionat. Mutu a analizat tragerea la sorți in cantonamentul…

- CS Universitatea Craiova a obținut o victorie categorica impotriva celor de la Farul Constanța, scor 4-1, in ultima etapa a play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Pe stadionul „Ion Oblemenco”, golurile gazdelor au fost marcate de Roguljic ('21), Vladoiu ('24), Baiaram ('54) si Ivan ('90+3). Oaspeții au inscris…

- "Marinariildquo; au incheiat turneul play off cu 32 de puncte, avand doua victorii, doua egaluri si sase infrangeri, golaveraj 5 16. Farul Constanta a disputat in aceasta seara ultimul meci din sezonul 2021 2022 al Ligii 1, in deplasare cu CS Universitatea Craiova, in etapa a zecea din tuneul play off.Confruntarea…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a postat un mesaj scurt dupa victoria cu Universitatea Craiova, 1-0. La miezul nopții, imediat dupa finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Mihai Stoica a intrat pe Facebook și și-a exprimat bucuria dupa victoria care o menține pe FCSB in lupta la titlu. Mesajul…