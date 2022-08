Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și-a trecut in cont punctele din etapa a 5-a din Superliga, impunandu-se cu 1-0, la Severin, in fața echipei CS Mioveni. La finalul intalnirii, tehnicianul Științei, Mirel Radoi, s-a declarat mulțumit de rezultat, dar a recunoscut ca munca și ocaziile avute puteau fi risipite pe…

- Universitatea Craiova a trecut cu scorul „general“ de 3-1 de Zorya Luhansk, dupa 0-1 și 3-0 in turul 3 preliminar, și s-a calificat in play-off-ul Conference League. In urmatoarea faza, Știința va lupta cu formația israeliana Hapoel Beer Sheva. La finalul meciului din Banie, capitanul Universitații…

- Mirel Radoi, abia instalat pe banca Universitații Craiova, a vorbit despre victoria categorica reușita de olteni contra Zoryei Luhansk, scor 3-0. Tehnicianul a explicat ce lucruri a incercat sa schimbe in angrenajul echipei sale. CSU Craiova, calificatain play-off-ul Conference League, o va infrunta…

- Universitatea Craiova, la primul meci cu Mirel Radoi pe banca, a intors rezultatul din turul cu Zorya Luhansk, 0-1, și i-a invins pe ucraineni cu 3-0. Gigi Becali, finanțatorul rivalei FCSB, a fost uimit de reușita noului antrenor din Banie. CSU Craiova, calificata astfel in play-off-ul Conference…

- Universitatea Craiova a susținut in aceasta seara conferința de presa premergatoare partidei cu Zorya Luhansk, din manșa a doua a turului 3 preliminar din Conference League. VEZI VIDEO! In fața jurnaliștilor s-au regasit antrenorul Științei, Mirel Radoi, și capitanul Nicușor Bancu. Ambii au afirmat…

- Universitatea Craiova a sustinut miercuri seara cel de-al patrulea joc amical din cadrul stagiului din Austria, remizand, scor 1-1, cu Al-Duhail, vicecampioana Qatarului. La finalul intalnirii, reprezentantii Stiintei s-au declarat multumiti cu rezultatul inregistrat, mai ales ca staff-ul tehnic a folosit…

- Gica Craioveanu a vorbit despre dubla din preliminariile Conference League, cu KF Vllaznia, si este de parere ca va fi un test important pentru Laszlo Balint. Fostul jucator al „Științei” a spus ca Universitatea Craiova trebuie sa treaca peste formația din Albania in aceasta competiției, dupa eliminarile…

- Președintele clubului Universitatea Craiova , Sorin Carțu, s-a declarat impacat cu victoria contra Botoșaniului din baraj și participarea in Conference League. „E o bucurie pentru noi, chiar daca pentru a o indeplini a trebuit sa mai jucam un meci. Un paradox… Va trebui sa raspundem la o inepție federala.…