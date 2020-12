Pe o vreme in ton cu luna decembrie, Universitatea Craiova a reușit sa obțina o noua victorie frumoasa in Liga 1. Elevii lui Papura au facut un nou meci bun, in special din punct de vedere tactic, dar și ofensiv și astfel raman, in continuare, in „coasta“ liderului FCSB. Știința a fost mai buna la toate capitolele in aceasta seara și și-a impus jocul inca din primele minute, cand a și inscris. Apoi, pe parcurs, jocul a decurs in favoarea oltenilor, iar la final tabela a indicat un 3-1 convingator pentru Universitatea Craiova. Golurile formației alb-albastre au fost reușite de Cicaldau (2), Ofosu…