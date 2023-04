Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și FCSB se intalnesc duminica, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ intr-o partida contand pentru etapa a 6-a din play-off-ul Superligii. Despre acest derbi cu conotații serioase in lupta pentru titlu și configurarea clasamentului au vorbit astazi, intr-o conferința de…

- Universitatea Craiova traverseaza o perioada buna si vrea sa prelungeasca seria rezultatelor pozitive. Pentru alb-albastri urmeaza un meci impotriva ilfovenilor de la FC Voluntari, duminica, de la ora 17.45, pe stadionul „Anghel Iordanescu“. Disputa va conta pentru etapa 27 de Superliga. Antrenorul…

- Universitatea Craiova a caștigat meciul cu CFR Cluj și, pe langa punctele extrem de importante, și-a refacut moralul dupa inceputul slab din miniretur. Pentru Știința urmeaza un meci la fel de dificil precum cel contra campioanei. Alb-albaștrii o intalnesc duminica, de la ora 20.00, pe Arena Naționala,…

- In ciuda schimbarilor din lot, Universitatea Craiova a aratat un fotbal bun cu CFR Cluj, a castigat clar contra campioanei si a reaprins speranta suporterilor in privinta podiumului. Pentru Stiinta urmeaza un nou meci de „foc“, de data aceasta in Capitala, contra FCSB-ului. Disputa cu „gasca“ lui Gigi…