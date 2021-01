Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu Papura (47 de ani) are a doua cea mai buna medie de puncte pe meci dintre antrenorii care au trecut prin Banie de la promovare: 1,92 in 2019-2020, pana la venirea lui Victor Pițurca (64 de ani), insa a fost „praf” in duelurile de titlu: o remiza și 5 eșecuri! Azi, cu Viitorul, Craiova are un…

- Meciul U Craiova FC Viitorul se joaca sambata, 23 ianuarie, in etapa a 18 a a Ligii 1.In etapa a 18 a a Ligii 1, FC Viitorul va juca in deplasare cu U Craiova, sambata, 23 ianuarie, de la ora 21.00.In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul sapte, cu 22 puncte la doua lungimi in spatele pozitiei…

- Capitanul Universitații Craiova, Nicușor Bancu, a admis dupa remiza de la Giurgiu, 1-1 cu Astra, ca echipa este intr-o ușoara creștere ca joc, dar ca nu a depașit problemele. „Meciul trecut (cu Sepsi – n.r.) a fost unul slab, dar pot sa spun ca in aceasta seara (luni – n.r.) ne-am imbunatațit puțin…

- Antrenorul formației Sepsi Sf. Gheorghe , Leo Grozavu, a susținut sambata o conferința de presa in care a facut bilanțul pregatirii din perioada premergatoare returului Ligii 1. „E mult spus cantonament ce am facut noi, pentru ca perioada a fost foarte scurta. Mai ales ca de la primul joc amical și…

- Meciul FC Viitorul FC Hermannstadt se joaca pe 10 ianuarie, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu. Dupa un ultim antrenament in 2020 efectuat pe 31 decembrie, fotbalistii de la FC Viitorul s au reunit in a doua zi a noului an, continuand astfel pregatirea la baza sportiva a Academiei "Gheorghe Hagildquo;.In…

- Impresarul lui Stephane Acka (30 de ani), stoper la CS Universitatea Craiova, s-a declarat nemulțumit de tratamentul la care clientul sau este supus. Acesta indica spre o posibila plecare a fundașului ivorian. Stephane Acka a pierdut echipa Craiovei de la numirea pe banca a lui Corneliu Papura. ...

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a recunoscut superioritatea formatiei FCSB, in meciul disputat vineri si pierdut de olteni, scor 0-2. "Au fost doua reprize distincte. In prima repriza am avut situatii de a marca, am fi meritat sa conducem. Ei au dat primul sut primul…

- CS Universitatea Craiova și-a revenit dupa doua infrangeri consecutive pe teren propriu și a caștigat duelul cu Gaz Metan, din etapa a 12-a a Ligii 1, scor 3-1. Astfel, Corneliu Papura a obținut prima victorie de la revenirea pe banca tehnica a formației din Banie. Chiar daca a nins abundent pe parcursul…