- Etapa a 7-a a Superligii a debutat vineri, 26 august, cu meciul FC Voluntari – Universitatea Cluj și se va incheia luni, 29 august, cu partida Universitatea Craiova – FC Botosani, programata de la ora 21.00. Etapa a 7-a: Vineri, 26 august: Ora 18.45 FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 Ora 21.30 UTA…

- Maine, de la ora 16, CS Mioveni va intalni, la Severin, ocupanta locului trei in ediția precedenta, Universitatea Craiova.Oltenii nu au pornit prea bine in Superliga și dupa ceu au remizat in prima etapa cu Sepsi, acasa, 2-2, au continuat cu un egal, 1-1 la U Cluj, o infrangere acasa, cu Rapid, 0-1…

- Etapa a 2-a a Superligii a debutat vineri, 22 iulie, cu meciul CS Mioveni – Farul și se va incheia luni, 25 iulie, cu partida UTA – Petrolul. Cel mai atractiv duel din runda secunda este Rapid – FCSB, meci programat pe 24 iulie, de la ora 21:30. Etapa 2 22 iulie, ora 20.30: CS Mioveni – Farul 0-2 23…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita ”Superliga”, a debutat vineri, 15 iulie. Doua dintre noile promovate vor debuta acasa, Petrolul cu FC Voluntari si FC Hermannstadt cu CS Mioveni, o reeditare a barajului din 2021, in timp ce Universitatea Cluj va juca in deplasare…

- Mai multe echipe din Liga 1 au disputat astazi meciuri amicale. Chindia, Petrolul, Hermannstadt și FC Voluntari au caștigat, in vreme ce U Cluj, FCU Craiova, Rapid au fost invinse. Farul și CS Mioveni au remizat alb intr-un meci direct. Scorul zilei l-a reușit FC Voluntari, 12-0 cu LKS Orleta Kielce,…