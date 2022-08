Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 6-a a Superligii debuteaza vineri, 18 august, cu derby-ul județului Argeș, CS Mioveni – FC Argeș, programat de la ora 18:00, și se incheie luni, 22 august, cu meciul Farul Constanța – FC Voluntari. Superliga, etapa a 6-a: Vineri, 19 august: ora 18.00: CS Mioveni – FC Argeș ora 21.00: FCU Craiova…

- Etapa a patra 4 din Liga 1 incepe vineri, 5 august, cu meciul dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, programat de la ora 19:00 și se va incheia luni, 8 august, cu partida Hermannstadt – Voluntari, de la ora 21:00. Programat inițial luni, 8 august, meciul dintre CS Mioveni și FCSB a fost mutat…

- Formatia FC Hermannstadt a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni seara, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a treia din Superliga. Pentru FC Hermannstadt a marcat Paraschiv, in minutul 53, iar pentru FC Botosani a punctat Florescu, in minutul 72, din penalti.…

- Etapa a 2-a a Superligii a debutat vineri, 22 iulie, cu meciul CS Mioveni – Farul și se va incheia luni, 25 iulie, cu partida UTA – Petrolul. Cel mai atractiv duel din runda secunda este Rapid – FCSB, meci programat pe 24 iulie, de la ora 21:30. Etapa 2 22 iulie, ora 20.30: CS Mioveni – Farul 0-2 23…

- FC Botoșani a caștigat meciul contra Chindiei Targoviște din prima etapa a noului sezon din Liga 1 cu scorul de 3-2. Mihai Teja, noul antrenor al moldovenilor, s-a declarat mulțumit de succesul obținut de echipa sa in prima etapa, insa este departe de a fi satisfacut de jocul elevilor sai. […] Articolul…