- De neimaginat. Universitatea Craiova continua seria egalurilor, ajungand la cel de-al șaselea semieșec consecutiv. Gruparea din Banie a inregistrat doar un 1-1 cu FC Argeș, in partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, prima din etapa 20 a Ligii 1. Știința a inceput foarte bine prima…

- Președintele formației FC Viitorul, Gica Popescu, s-a declarat mulțumit dupa remiza inregistrata sambata seara, in Banie, 1-1 cu Universitatea Craiova. Fostul mare fotbalist al Științei punctat ca prima repriza le-a aparținut oltenilor, iar cea de-a doua elevilor lui Mircea Rednic, astfel ca rezultatul…

- Antrenorul formației Sepsi Sf. Gheorghe , Leo Grozavu, a susținut sambata o conferința de presa in care a facut bilanțul pregatirii din perioada premergatoare returului Ligii 1. „E mult spus cantonament ce am facut noi, pentru ca perioada a fost foarte scurta. Mai ales ca de la primul joc amical și…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Corneliu Papura, a prefațat astazi partida cu Sepsi Sf. Gheorghe, programata marți, de la ora 19.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa 16 a Ligii 1. Tehnicianul oltean a fost destul de scump la vorba și de aceasta data. El este de parere ca Știința…

- Fundașul formației Universitatea Craiova , Mihai Balașa, a prefațat astazi prima confruntare din 2021, cu Sepsi Sf. Gheorghe, programata marți, 12 ianuarie, de la ora 19.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Reprezentantul vestiarului alb-albastru a subliniat ca misiunea nu va fi deloc ușoara, dar considera…

- Nicaieri nu-i ca acasa, așa suna o zicala celebra. Daca in anii trecuți, cu patimașii suporteri in tribune, Universitatea Craiova rar dadea greș pe teren propriu, in acest tur de campionat lucrurile au stat cu totul altfel. Privim cu atenție linia de clasament a Științei: 15 meciuri, 10 victorii, 2…

- min. 58: GOOOOOL Craiovaaa!! Mihai Balașa a transformat fara emoții lovitura de la unsprezece metri, iar scorul capata proporții. min. 57: Una buna, alta rea. Voican a faultat clar in careu, iar Craiova are penalti! min. 55: Voican are o parada de efect in fața lui Cicaldau, iar scorul ramane neschimbat.…

- Titular in cateva dintre meciurile Universitații Craiova , Ștefan Baiaram a facut și lucruri marețe, dar a avut și evoluții urmate de critici, legale in special de egoism. Pentru ca este un tanar fotbalist crescut in propria ograda și este de viitor, avand doar 17 ani, gruparea din Banie i-a oferit…