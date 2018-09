Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Capitalei, impreuna cu efective ale Poliției Capitalei, au oprit o parte a galeriei echipei Dinamo la ieșirea din București, de la care a confiscat mai multe obiecte interzise, precum cuțite sau lanțuri. Dinamoviștii se indreptau spre Craiova, pentru meciul de sambata seara. „Acțiunea a…

- "Daca tot spune ca e foarte interesat de bugetele structurilor de siguranta nationala (presedintele Romaniei, Klaus Iohannis n.r.), de ce nu a convocat CSAT azi, sau luni, sau marti si nu pe 4 septembrie. Inteleg sa fii in concediu, dar cred ca problemele tarii sunt primele care conteaza. Pe rectificarea…

- Craiova a pierdut, scor 3-1, in delpasare, primul meci european al anului, impotriva celor de la RedBull Leipzig. Germanii nu au avut mila de echipa din Banie, dominand autoritar la toate capitolele.

- FCSB și Dinamo vor juca duminica, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Meciul este in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. Dan Nistor, capitanul celor de la Dinamo, a vorbit despre meciul cu FCSB și a dezvaluit cum ii va motiva pe colegii inainte de duelul cu rivala…

- Dinamo va juca duminica, de la ora 21:00, impotriva celor de la FC Voluntari, in prima etapa a Ligii 1. Meciul va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, este mulțumit de Daniel Popa, 23 de ani, dar are in continuare pretenții…

- Dinamo a castigat azi al doilea amical din cantomentul din Polonia, 3-0 cu Arka Gdynia, echipa care a terminat pe locul 12 sezonul trecut. Dinamo a deschis scorul in minutul 28, prin Dan Nistor, iar dupa pauza au marcat Sergu Hanca, in minutul 50, si Daniel Popa, in 56, potrivit TV Telekom Sport. Dinamo:…

- U Craiova e foarte aproape sa se mai desparta de un jucator exponențial in aceasta vara. Dupa Screciu și Baluța, pare sa fi venit randul brazilianului Gustav (25 de ani) sa fie cedat de caștigatoarea Cupei Romaniei. Brazilianul ar urma sa semneze cu formația chineza Liaonin Whowin, echipa care a retrogradat…