Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Bon (40 de ani), antrenorul interimar la Universitații Craiova, a comentat victoria oltenilor cu Dinamo, scor 1-0. Bon, care va fi inlocuit de Marinos Ouzounidis, prezent in tribune la meciul din aceasta seara, a dedicat victoria suporterilor Craiovei, care i-au incurajat pe fotbaliști cu o zi…

- Antrenorul interimar al Universitatii Craiova , Dragos Bon, a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare partidei cu Dinamo. Acest duel al orgoliilor, din etapa 22 a Ligii 1, este programat sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Dragos Bon: „Nu ma sperie nimic la Dinamo!“ Tanarul…

- Atacantul lateral dreapta al Universitatii Craiova , Alexandru George Cimpanu, a prefatat partida cu Dinamo, din etapa 22 a Ligii 1. Disputa este programata sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Fotbalistul de 20 de ani, evaluat de Transfermarkt la 250.000 de euro, a afirmat ca se…

- Campion la assisturi, mijlocașul Dan Nistor a reușit sa marcheze primul gol pentru Universitatea Craiova . A facut-o ieri seara, in victoria Științei de la Iași și spera sa se fi rupt blestemul egalurilor. „Ne bucuram pentru aceasta victorie, am meritat-o. Sunt foarte importante aceste puncte pentru…

- Atacantul Andrei Ivan a marcat cel de-al treilea gol din acest sezon pentru Universitatea Craiova in partida de la Iași. „Jdechi“ a afirmat ca este bucuros ca a contribuit la victoria cu Poli și spera ca lucrurile sa reintre stea foarte bine de acum inainte. „Suntem foarte bucuroși ca am caștigat și…

- Antrenorul interimar al Universitații Craiova , Dragoș Bon, a fost fericit pentru victoria obainuta la Iași. Acesta a subliniat ca alb-albaștrii aveau mare nevoie sa se impuna categoric, așa cum au facut-o cu Poli, și spera ca s-au deblocat. „Ne-am dorit foarte mult victoria. Știam ca ne așteapta…

- Președintele formației FC Viitorul, Gica Popescu, s-a declarat mulțumit dupa remiza inregistrata sambata seara, in Banie, 1-1 cu Universitatea Craiova. Fostul mare fotbalist al Științei punctat ca prima repriza le-a aparținut oltenilor, iar cea de-a doua elevilor lui Mircea Rednic, astfel ca rezultatul…

- Universitatea Craiova a inregistrat o victorie, scor 3-0, și o remiza, scor 1-1, in partidele amicale susținute marți, la Buftea, in fața Chindiei Targoviște, echipa care s-a impus insa in „oficialul“ din turul campionatului, 1-0, in Banie. Antrenorul gruparii alb-albastre, Corneliu Papura, a afirmat…