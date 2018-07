Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 20:30, se deschide oficial noul sezon fotbalistic intern, editiua 2018/2019 cu meciul pentru Supercupa Romaniei intre CFR Cluj si CSU Craiova, care se va disputa pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova. CFR Cluj este campioana en-titre, iar CSU Craiova detinatoarea Cupei Romaniei.…

- Dupa ce a fost in carți pentru finala Cupei Romaniei, noul stadion "Ion Oblemenco" va gazdui, in sfarșit, un meci important. Mai exact, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj și U Craiova. Inaugurat toamna trecuta, stadionul Craiovei s-a confruntat cu o mare problema in sezonul recent incheiat: starea…

- Universitatea Craiova, detinatoarea Cupei Romaniei, o va intalni sambata pe campioana CFR Cluj, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', in Supercupa Romaniei, de la ora 20,30. Managerul general al clubului de fotbal Univer...

- CFR CLUJ-UNIVERSITATEA CRAIOVA in Supercupa Romaniei. Ca si in sezonul trecut, partenerul principal al clubului este prezent pe piept, in timp ce pe laterala tricoului clubul a dorit sa scoata in evidenta ''agresivitatea leului'', simbol prezent de altfel si pe autocarul echipei. ''Fiindca…

- CFR CLUJ - CSU CRAIOVA, meci din Supercupa Romaniei, se va disputa pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, sambata, de la ora 20:30. "Supercupa Romaniei se va disputa cu casa inchisa. Toate cele aproximativ 27.000 de bilete scoase la vanzare pentru partida dintre CFR 1907 Cluj si U Craiova…

- Supercupa Romaniei la fotbal se va disputa cu casa inchisa. FRF a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca s-au vandut toate biletele pentru partida dintre campioana Romaniei, CFR Cluj, și deținatoarea Cupei Romaniei, Universitatea Craiova, programata la 14 iulie. „Supercupa Romaniei se va disputa…

- Comitetul Executiv al FRF a decis ca Supercupa Romaniei sa aiba loc sambata, 14 iulie, pe arena "Ion Oblemenco", din Craiova.In meciul de pe 14 iulie se vor intalni castigatoarea titlului de campioana in Liga 1, CFR Cluj, si formatia care a cucerit Cupa Romaniei, Club Sportiv U Craiova, scrie…

- Gigi Becali susține ca Viitorul lui Hagi a avut o atitudinea dubioasa în meciul cu CFR Cluj, care practic a decis campioana. ”Cu noi ai 2-0 si cu CFR nu intri în careu si nu ai niciun sut pe poarta? Înseamna ca jucatorii aia or fi invidiosi…