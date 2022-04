Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, a fost foarte bucuros pentru victoria obținuta duminica seara, 3-2 cu CFR Cluj , pe stadionul „Ion Oblemenco“. Acesta a preciazat ca meciul a fost frumos, in care alb-albaștrii au marcat și și-au creat multe ocazii. Reghe a considera…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj se dueleaza duminica in etapa a patra a play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco” este transmis in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Deși a intampinat mari probleme medicale in zilele premergatoare deplasarii in Capitala, Universitatea Craiova s-a descurcat excelent pe Arena Naționala și a invins-o pe FCSB. A fost 2-0 pentru Știința, la capatul unui joc in care alb-albaștrii au speculat momentele de slabiciune ale adversarilor, au…

- Universitatea Craiova vrea sa reia seria rezultatelor pozitive, dupa sincopa de la Voluntari. Alb-albastrii ignora problemele medicale cu care s-au confruntat zilele trecute si cred ca pot sa o incurce pe FCSB chiar la Bucuresti. Derbiul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1 este programat duminica,…

- Dupa remizele cu FCSB si FC Botosani, campioana a bifat-o si pe a treia, 1-1 pe terenul Universitatii Craiova, in etapa a 24-a. CFR Cluj, cu doi jucatori eliminati, a fost egalata in minutul 90+6.

- Universitatea Craiova are 3 presedinti in organigrama in momentul de fata, odata cu venirea lui Marian Copilu. Astfel, Adrian Andrici este presedintele Consiliului de Administratie, Sorin Cartu este presedinte „fara responsabilitati“, iar Marian Copilu este executiv. Daca Adrian Andrici este mai mult…

- Universitatea Craiova continua sa aiba probleme cu infectarile cu Covid-19, ultimul jucator „atins“ fiind mijlocașul Dan Nistor. Daca acesta va rata cu siguranța meciul cu Rapid, antrenorul Laurențiu Reghecampf se pregatește sa reprimeasca la pregatire 9 dintre jucatorii infectați saptamana trecuta.…

- Universitatea Craiova are un sezon sub așteptari și ocupa doar locul 5 in clasamentul Ligii 1, la 25 de puncte sub liderul CFR Cluj. Cu toate acestea, antrenorul Laurențiu Reghecampf are in continuare parte de increderea conducerii. Oltenii au ratat deja principalul obiectiv al sezonului, caștigarea…