Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid a anuntat, sambata, ca tehnicianul Adrian Mutu a fost operat de apendicita. "Adrian Mutu a fost operat cu succes si ii va sustine pe baieti de pe patul de spital! Antrenorul nostru a suferit o interventie chirurgicala, in urma unei crize de apendicita acuta. Ii multumim domnului doctor Oprescu…

- Adrian Mutu a fost operat de urgența, dupa ce a suferit o criza de apendicita. FC Rapid a anuntat ca antrenorul este in stare buna dupa intervenție. Intr-un mesaj postat pe Facebook, clubul FC Rapid a anunțat ca antrenorul principal al echipei a fost operat de urgența dupa o criza de apendicita. “Adrian…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anuntat brigazile pentru meciurile care se vor disputa, sambata, in etapa a zecea a Superligii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a prefațat meciul de sambata cu FCU Craiova, care va avea loc la Tg. Jiu. FCU Craiova - Rapid, meci din etapa 10 a SuperLigii, va incepe la ora 21:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport, DigiSport și OrangeSport. ...

- Adrian Mutu, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat, in cadrul unei conferințe de presa, duelul de tradiție pe care giuleștenii il vor disputa sambata, in Giulești, cu UTA. Duelul inceoe la 21:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. „Va fi un meci dificil,…

- Rapid a invins-o pe FCSB cu 2-0 in etapa secunda a noului sezon de Liga 1, dar Mihai Stoica, managerul general al echipei oaspete, considera ca alb-vișiniii sunt „un adversar foarte modest”. FCSB a fost ingenuncheata in Giulești, dar Mihai Stoica nu se declara impresionat de echipa pregatita de Adrian…

- Adrian Mutu (43 de ani), tehnicianul celor de la Rapid, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa derby-ul pe care alb-vișiniii il vor juca maine impotriva rivalei FCSB. Rapid - FCSB, derby-ul etapei #2 din Liga 1, e programat duminica, de la 21:30, in Giulești, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat programul etapei #3 din noul sezon al Ligii 1, primul care va beneficia de VAR, upgrade-ul cerut cu insistența de competitoare in ultimii ani. 16 echipe vor lua startul in noul sezon din Liga 1, care va incepe pe 15 iulieNoul sezon va avea același format ca sezonul…