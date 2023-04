Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, intr-un meci din etapa a sasea a fazei play-out a Superligii de fotbal.

- Partida FCU Craiova - Chindia, programata vineri, de la ora 20:30, in etapa a 6-a din play-out-ul Superligii, va fi oficiata la centru de Iulian Calin. In urma cu cinci zile, mai exact dupa ce Iulian Calin a fost arbitru VAR la meciul FC Botoșani - FCU Craiova (0-0), Marcel Pușcaș, directorul general…

- Arbitrul Iulian Calin va conduce la centru meciul U Craiova 1948 - Chindia Targoviste, care se va disputa, vineri, de la ora 20.30, in etapa a sasea, din din play-out-ul Superligii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atacantul moldovean Vitalie Damascan este intr-o forma buna inaintea meciurilor din aceasta luna ale nationalei Moldovei. Acesta a marcat un gol fabulos pentru echipa sa de club, FC Voluntari, in partida cu Chindia Targoviște, din etapa a 30-a a Superligii romanesti.

- Implicata in batalia pentru varful clasamentului, Rapidul vine sa recupereze punctele pierdute acasa cu FCU Craiova 1948, care a castigat cu 2 1 in Giulesti. Etapa a 26 a a Superligii incepe vineri, 17 februarie, zi in care sunt programate doua meciuri. In a doua partida, ultima clasata primeste vizita…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, gruparea FC U Craiova 1948 cu pierderea la ''masa verde'', cu scorul de 0-3, a partidei cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din etapa a 23-a a Superligii, suspendata definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandarile xenofobe…

- Trei jucatori de la Chindia Targoviște au fost incluși de Liga Profesionista de Fotbal in echipa ideala a etapei a 23-a a Superligii. Dupa victoria cu Petrolul Ploiești (2-1), formația dambovițeana a oferit cei mai mulți componenți in „11-le” ideal al rundei, fiind vorba de Catalin Cabuz (portar), Modestas…