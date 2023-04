Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj și UTA Arad se intalnesc, joi seara, de la ora 19.00, in cea de-a doua semifinala a Cupei Romaniei la fotbal. Invingatoarea din meciul gazduit de Cluj Arena se va calificat in finala competiției, unde și-a asigurat deja prezența Sepsi OSK Sf.Gheorghe, deținatoarea trofeului. Sepsi…

- Universitatea Cluj s-a calificat joi seara in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins in semifinala pe UTA Arad cu 1-0 (1-0), intr-un meci jucat pe Cluj Arena. In finala s-a calificat miercuri și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.

- Universitatea Cluj s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a caștigat pe Cluj Arena semifinala cu UTA Arad.Meciul nu a fost unul frumos, dar gazdele au vrut cu orice preț victoria. Nistor a inscris din penalty, iar apoi Ioan Ovidiu Sabau le-a cerut elevilor sai sa controleze meciul și sa blocheze…

- In Cupa Romaniei la fotbal, miercuri, de la ora 19.00, este programata prima semifinala, Sepsi OSK Sf.Gheorghe-CFR Cluj. A doua confruntare din careul de ași va opune, joi seara, tot de la ora 19.00, formațiile Universitatea Cluj și UTA Arad. Finala va avea loc la 24 mai, la Sibiu. Sepsi OSK Sf.Gheorghe…

- Joi, 27 aprilie 2023, incepand cu ora 19:00, pe stadionul „Cluj Arena” din municipiul Cluj-Napoca, va avea loc partida de fotbal dintre echipele ASFC Universitatea Cluj și F.C. U.T.A. Arad, in cadrul Cupei Romaniei la Fotbal – ediția 2022-2023. Pentru gestionarea acestui important eveniment sportiv,…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, marți, pe ce stadion se va disputa finala Cupei. Meciul se va desfasura pe Stadionul Municipal din Sibiu, in data de 24 mai. Arena are o capacitate de 12.363 de locuri. „Aproba ca locul de organizare și desfașurare a Finalei Cupei Romaniei,…

- CFR Cluj s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe FC Arges cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, in ultimul sfert de finala al competitiei. Diferenta dintre campioana si penultima clasata, la capatul unui meci tern, cu putine faze de poarta, a fost facuta de golul…

- Dupa partida de la Arad, pe care a castigat o cu 1 0, formatia de pe litoral a inregistrat o victorie 2 0 pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si o infrangere 0 2 in deplasare cu Universitatea Cluj . Dupa meciul Farului Constanta cu UTA, din deplasare, din etapa a 27 a a sezonului regular al…