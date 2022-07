„U“ Cluj – Universitatea Craiova 1-1 l Noi nu câștigăm cu nimeni, „Giuszy“? Nimic nou sub soare! Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, 1-1 (bineințeles!), partida susținuta duminica seara, pe stadionul „Gaz Metan“ din Mediaș, in fața formației „U“ Cluj. Disputa a contat pentru etapa a 2-a din Superliga. Știința este la cea de-a treia remiza consecutiva sub comanda lui Laszlo Balint! Dirijați de la margine de „Giuszy“, „leii“ au mai facut 1-1 cu Sepsi, la Craiova (in Superliga), și 1-1 cu FK Vllaznia Shkoder, in Albania (in Conference League). Ardelenii au deschis scorul norocos, prin Florin Ilie, care a reluat de la 6 metri o minge oprita de involuntar de Ely… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

