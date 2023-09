Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Bancu (31 de ani), capitanul Universitații Craiova, a comentat remiza cu U Cluj, 1-1, reclamand o presupusa eroare de arbitraj a „centralului” Iulian Calin. Oltenii au condus vreme de 60 de minute pe Cluj Arena, dar s-au vazut egalați in minutul 90+1, atunci cand Dan Nistor a reușit sa-l invinga…

- Dan Nistor, mijlocașul lui U Cluj, a vorbit dupa remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1. El a intrat in repriza a doua și a egalat in prelungiri. Fost jucator la echipa olteana, Nistor a ramas in relații bune cu foștii coechipieri, in special cu Nicușor Bancu, finul sau. „E normal sa ma imbrațișez…

- FCU Craiova a profitat de pauza competiționala pentru a juca un amical, cu CSM Reșița (4-1). Citește și: Dupa victoria cu Farul (4-0), elevii lui Dan Vasilica au inregistrat un nou meci in care au punctat de patru ori. Oltenii au inceput in forța partida jucata la baza sportiva a echipei lui Adrian…

- FCSB a invins-o la scor de forfait, 3-0, pe Universitatea Craiova, pe Stadionul „Steaua” din București, in derby-ul etapei a 8-a a Ligii 1. In fața a peste 21.000 de spectatori, FCSB a inceput tare partida din Ghencea, iar Andrea Compagno putea deschide scorul in minutul 3, cu o lovitura de cap. Oltenii…

- LUPAC – AFC Voința Lupac va juca sambata, 2 septembrie, de la ora 17, in deplasare, cu ACS Viitorul Șimian, in etapa a II-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Echipa lui Adrian „Joe” Enașescu a inceput slab campionatul, 1-5 acasa cu Craiova 2, și spera sa obțina primul punct sau primele puncte cu Viitorul.…

- Universitatea Craiova a inregistrat cea de-a treia victorie din acest sezon, dupa ce s-a impus in deplasarea de la Poli Iași, scor 4-1, gazdele evoluand o jumatate de ora in inferioritate numerica.

- Andrea Mandorlini, tehnicianul celor de la CFR Cluj, a vorbit la finalul partidei cu Universitatea Craiova, incheiata 1-1, despre lucrurile care l-au satisfacut in exprimarea echipei sale. Italianul a vorbit și despre saptamana complicata care-i așteapta pe vișinii: la orizont sunt meciurile cu Adana…

- Echipa CFR Cluj a invins vineri seara, in deplasare, scor 3-1, formatia UTA Arad, intr-un meci contand pentru etapa a doua a Superligii. Clujenii sunt noii lideri ai campionatului, cu sase puncte din doua meciuri.Prima repriza de la Arad a fost una cu multe evenimente. A fost, mai intai, golul spectaculos…