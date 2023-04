Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj s-a calificat joi seara in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins in semifinala pe UTA Arad cu 1-0 (1-0), intr-un meci jucat pe Cluj Arena. In finala s-a calificat miercuri și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.

- In Cupa Romaniei la fotbal, miercuri, de la ora 19.00, este programata prima semifinala, Sepsi OSK Sf.Gheorghe-CFR Cluj. A doua confruntare din careul de ași va opune, joi seara, tot de la ora 19.00, formațiile Universitatea Cluj și UTA Arad. Finala va avea loc la 24 mai, la Sibiu. Sepsi OSK Sf.Gheorghe…

- Joi, 27 aprilie 2023, incepand cu ora 19:00, pe stadionul „Cluj Arena” din municipiul Cluj-Napoca, va avea loc partida de fotbal dintre echipele ASFC Universitatea Cluj și F.C. U.T.A. Arad, in cadrul Cupei Romaniei la Fotbal – ediția 2022-2023. Pentru gestionarea acestui important eveniment sportiv,…

- CFR Cluj a invins-o, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe Sepsi OSK Sf.Gheorghe, in primul meci din cea de-a 4-a etapa a fazei play-off din Superliga de fotbal. Duminica, 16 aprilie, de la ora 21.00, se disputa partida dintre CS Universitatea Craiova și Rapid București, urmand ca etapa…

- „Sferturile" Cupei Romaniei la fotbal se desfașoara intr-o singura manșa, cel de-al doilea meci disputandu-se miercuri, 5 aprilie, la Sibiu, unde echipa locala AFC Hermannstadt a cedat cu 1-2 in fața celor de la U Cluj (FOTO). Clujenii s-au calificat astfel in semifinale, alaturi de UTA, care marți,…

- Etapa a 27-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 24 februarie, cu jocurile: U Craiova 1948 – CS Mioveni 2-1 și UTA Arad – Farul Constanța 0-1 (FOTO, cu gazdele in echipament roșu). Sambata, 25 februarie, vor avea loc meciurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt (incepand cu ora 14:30),…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. ETAPA a 27-a Vineri, 24 februarie Ora 18.00 FCU Craiova 1948 – CS Mioveni Ora 20.30 UTA Arad – FC Farul Constanța Sambata, 25 februarie Ora 14.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Hermannstadt Ora 17.00 Universitatea Cluj…

