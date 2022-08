Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea noului meci al lor, de data aceasta in Superliga, fostele divizionare secunde din sezonul trecut Universitatea Cluj și FC Petrolul Ploiești se laudau, vorba vine, cu urmatorul bilanț, dupa trei etape: locul 13, doua remize și un eșec, golaveraj: 3-5, 2 puncte, respectiv locul 15, doua infrangeri…

- Echipa Petrolul Ploiesti a reusit prima victorie din aceasta editie a Superligii, scor 1-0 (1-0) cu Universitatea Cluj, in deplasare, in primul meci al etapei a patra din Superliga. Clujenii au ratat un penalti.

Echipa Petrolul Ploiesti a reusit prima victorie din aceasta editie a Superligii, scor 1-0 (1-0) cu Universitatea Cluj, in deplasare, in primul meci al etapei a patra din Superliga. Clujenii au ratat un penalti, anunța news.ro.

- „U” este in continuare in cautarea primului succes in Superliga, iar prima șansa va fi vineri, de la ora 19:00, atunci cand „studenții” vor juca la Mediaș impotriva celor de la Petrolul Ploiești, in meciul de deschidere al rundei cu numarul patru.

- Fotbal – Superliga, etapa 2 - Rezultate: CS Mioveni – Farul Constanta 0-2, FC Voluntari – FC Botosani 0-1, Sepsi Sf Gheorghe – FC Arges 4-0, FCU Craiova – CFR Cluj 3-1, Univ Cluj – Univ Craiova 1-1, Rapid – FCSB 2-0, Chindia Targoviste – Hermanstadt Sibiu 1-1, UTA – Petrolul Ploiesti 2-0.

- FC Universitatea Cluj va disputa partidele de acasa din etapa a 2-a, cu Universitatea Craiova, respectiv a 4-a, cu FC Petrolul Ploiești, din SuperLiga, pe stadionul din Mediaș. Suporterii Șepcilor Roșii trebuie sa mai aștepte pana cand vor urmari meciurile echipei favorite in Liga 1 pe teren propriu,…

- FC Universitatea Cluj anunța un nou transfer. Clubul a ajuns la o ințelegere cu lituanianul Rolandas Baravykas (26 de ani). Noul jucator al Universitații, care are 28 de meciuri și doua goluri pentru naționala Lituaniei, poate evolua ca fundaș dreapta, dar și pe poziția de fundaș stanga.Rolandas și-a…

- FC Hermannstadt a promovat in Liga I de fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 0-0, duminica, pe teren propriu, la Medias, intr-un meci din etapa a 10-a si ultima a fazei play-off a Ligii a II-a. Sibienii revin in esalonul de elita dupa o pauza de un an, in 2021 retrogradand…