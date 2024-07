Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj - Hermannstadt, un duel tare al etapei a doua din Superliga, se joaca duminica, de la ora 19:00, pe Cluj Arena. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. „Șepcile roșii” disputa primul meci pe teren propriu contra sibienilor, dupa 1-1 cu campioana en titre FCSB,…

- Jocul din runda a doua a Superligii, U Cluj – FC Hermannstadt, programat pe data de 21 iulie va incepe la ora 19.00, nu la ora 18.30, așa cum era programat inițial. Liga Profesionista de Fotbal a modificat ora de start a meciului U Cluj – FC Hermannstadt.Emilian Hulubei, președintele AFAN considera…

- Barajul din play-out pentru obtinerea dreptului de participare in cupele europene dintre Otelul Galati si Universitatea Cluj se va disputa duminica, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal (LPF). „Meciul de baraj pentru dreptul de participare in cupele europene intercluburi, dintre Otelul Galati si Universitatea…

- FC Voluntari si FCU Craiova au retrogradat din Superliga de fotbal dupa ce au pierdut pe teren propriu meciurile jucate duminica seara, in etapa a 9-a, ultima a fazei play-out.FC Voluntari, fosta castigatoare a Cupei Romaniei si a Supercupei Romaniei, a fost invinsa de Universitatea Cluj cu scorul de…

- U Cluj nu pierde vremea și pistoneaza in mercato estival pentru ca in viitorul sezon trupa lui Ioan Ovidiu Sabau sa nu mai rateze top 6. Pe lista sunt, printre alții, Dennis Politic (Dinamo), Mihai Butean (Hermannstadt, ex-CFR Cluj), Mihai Corbu (Akademia Puskas) și Mamadou Thiam (Al Jabalain). U Cluj…

- Alin Roman (30 de ani), golgheterul și cel mai bun pasator al Politehnicii Iași din actualul sezon al Superligii, i-a avertizat pe coechipierii sai dupa succesul din deplasarea cu Hermannstadt, scor 1-0, ca nu vor avea menținerea in primul eșalon asigurata daca vor ajunge la baraj. Echipele clasate…

- Poli Iasi a obținut trei puncte uriașe in lupta pentru evitarea retrogradarii, echipa antrenata de Tony da Silva impunandu-se in fața formației FC Hermannstadt, scor 1-0, in etapa a opta din play-out-ul SuperLigii.

- FCSB este noua campioana a Superligii. Echipa patronata de Gigi Becali a caștigat titlul, dupa ce a invins-o pe Farul lui Hagi, scor 2-1. David Miculescu și Alexandru Baluța au fost cei doi jucatori care au contribuit la victoria formației “roș-albastre”, asigurandu-și astfel titlul in SuperLiga cu…