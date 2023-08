Stiri pe aceeasi tema

- Alb-roșiii cauta sambata primele puncte de la revenirea in Superliga, la Mediaș, cu U Cluj, contra echipei care a retrogradat-o anul trecut in Liga 2, pentru prima data in istorie, dupa o dubla de baraj, care a provocat multa suferința in Ștefan cel Mare U Cluj - Dinamo, duel din etapa #4 a Superligii,…

- Dinamo joaca sambata de la 21:30 cu U Cluj, in etapa #4 din Liga 1. Fara rezultate pozitive in primele 3 runde „cainii” vor sa obțina primele puncte din acest sezon in meciul cu ardelenii. Antrenorul Ovidiu Burca și fundașul Gabriel Moura prefațeaza de la 12:30 duelul care se va disputa la Mediaș. ...

- Organizatorii UNTOLD festival au asigurat ca au luat toate masurile pentru a proteja gazonul de pe Cluj Arena ,,Am reușit in colaborare cu Consiliul Județean Cluj și cu echipa de fotbal, sa convenim faptul ca nu vom face montaje pe gazon. Am intrat in stadion din 17 iulie și am reușit sa nu atingem…

- Universitatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 21:30, contra celor de la Rapid București, intr-o partida ce se va disputa pe stadionul „Gaz Metan” din Mediaș. Clujenii nu pot evolua pe Cluj Arena, stadionul din Parcul Central fiind deja ocupat de catre cei de la UNTOLD. Primul meci care se va disputa…

- U Cluj va juca la Mediaș derby-urile cu Rapid și Dinamo, dar pentru meciul cu CFR Cluj va reveni pe Cluj Arena.Stadionul ”Gaz Metan” din Mediaș va gazdui FC Universitatea Cluj pentru doua partide, cu Rapid și cu Dinamo din etapa a doua, respectiv etapa a patra din Superliga. U Cluj a fost refuzata…

- Clubul FC Universitatea Cluj susține ca va disputa cel puțin doua partide pe alt stadion decat Cluj Arena, acesta fiind ocupat de festivalul Untold ceea ce va duce la pierderi de 150.000 de euro.

- Universitatea Cluj acuza Liga Profesionista de Fotbal ca nu a ținut cont de faptul ca nu poate juca pe Cluj Arena primele doua meciuri pentru ca atunci are loc Untold.”Daca LPF ar fi ținut cont de aceasta solicitare, care a avut in vedere faptul ca stadionul Cluj Arena este ocupat pe final de iulie…

- Conducerea lui Dinamo a luat decizia sa inchirieze Arena Naționala pentru meciul-tur de baraj cu FC Argeș, programat lunea viitoare, de la ora 20:00. „Cainii” vor disputa prima manșa acasa, in fața propriilor fani, iar oficialii s-au orientat catre cel mai mare stadion al țarii. Din informațiile obținute…