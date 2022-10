U Cluj - CFR Cluj 1-2. Derby-ul Ardealului decis de 3 penalty-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Au luptat pentru puncte in grupa de Cupa Romaniei la fotbal, acum se dueleaza in Superliga. Și o fac pe același stadion, administrat de Primarie. Acum, miza este infinit mai mare, fiind vorba despre prețioasele poziții din campionat.

- Prima etapa a fazei grupelor din Cupa Romaniei s-a incheiat joi seara la Cluj cu infruntarea locala dintre Universitatea și CFR Cluj, care au remizat, 1-1, un egal frațesc, in ciuda rivalitații acerbe dintre cele doua cluburi. CFR Cluj a jucat cu o echipa

- Alex Pop, 29 de ani, este cel mai bun marcator al lui Dinamo, cu 5 reușite in Liga 2 și Cupa Romaniei. Atacantul nascut la Cluj a venit in vara la Dinamo. Inainte evoluase la Odorheiul Secuiesc, in Liga 3, unde a jucat finala de promovare pentru Liga 2, pierduta la penalty-uri. „Am fost golgeterul seriei.…

- Rivalele de o viața, CFR Cluj și U Cluj, au cazut in grupa C a Cupei Romaniei. Vineri au avut loc tragerile la sorți a grupelor Cupei Romaniei.Grupele Cupei Romaniei: Grupa A: Sepsi, FC Voluntari, U Craiova 1948, Petrolul Ploiești, Dinamo, Unirea SloboziaGrupa B: FCSB, FC Botoșani, Mioveni, UTA Arad,…

- Otelul Galați a fost dominata 120 de minute de Jiul Petroșani, dar a fost salvata de portarul de 23 de ani Rareș Pop, care a fost decisiv la golul marcat de galateni in prelungiri si a scos doua lovituri de departajare. Lider in Liga a 2-a, Dorinel Munteanu nu a pus mare pret pe meciul cu Jiul din…

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul celor de la CSU Craiova, și-a diminuat din credit dupa eșecul de la Cluj, in fața CFR-ului (0-2), iar o noua sincopa l-ar duce la cote alarmante. In club sunt deja indoieli in privința capacitații lui de a aduce titlul in Banie. Mihai Rotaru și l-a dorit foarte mult…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, miercuri, programul meciurilor din Superliga amanate ca urmare a participarii echipelor romanesti in Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- FCU Craiova - CSU Craiova , in etapa #4 din Liga 1. Echipa lui Balint a primit penalty in minutul 38, dupa faultul lui Van Durmen la Markovici. Atacantul a fost a impiedicat in careu de Van Durmen, dar Kovacs nu a dat nimic inițial. A fost chemat de VAR sa revada faza și și-a schimbat decizia. Penalty…