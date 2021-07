Stiri pe aceeasi tema

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport si TELEKOM Sport.ETAPA IJoi, 15 iulie Ora 20:30 FC Botosani – FCSBVineri, 16 iulie Ora 18:30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe –Academica Clinceni Ora 21:30 CFR Cluj – FC U CraiovaSambata, 17 iulie Ora 18.30 Gaz Metan Medias – CS […] Articolul CHINDIA…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat prestația elevilor sai din meciul amical cu campioana Bulgariei, Ludogoreț, scor 1-1. CFR Cluj, campioana Romaniei, și Ludogoreț Razgrad, campioana din Bulgaria, au disputat un meci amical in Austria. Scorul final a fost 1-1, cu goluri…

- FC Viitorul Constanta a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 3-2 (1-1), joi seara, in deplasare, la Buzau, in primul meci de baraj pentru calificarea in competitia de fotbal Europa Conference League. Meciul le-a opus pe cele mai bune echipe din play-out (UTA nu are licenta de cupele europene,…

- La categoria Under 19, FC Viitorul a castigat seria din sezonul regulat. La Under 17, FC Viitorul s a clasat pe locul doi in prima faza a campionatului. La un pas de calificarea in fazele superioare ale Ligii Elitelor a fost si FC Viitorul U 16. S au disputat meciurile ultimei etape din sezonul regulat…

- CFR Cluj – FC Botoșani 0-1 a fost ultimul pentru Mihai Bordeianu, cel care se va întoarce la Al Qadisiyah, echipa de care aparține. În plus, Andrei Burca a anunțat ca va pleca la finalul stagiunii. Trupa din Gruia este obligata…

- CFR Cluj a castigat editia 2020 a Supercupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare, joi seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. La finalul celor 90 de minute regulamentare scorul a fost egal, 0-0. Articolul CFR Cluj a castigat Supercupa…

- CFR Cluj a castigat editia 2020 a Supercupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare, joi seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. La finalul celor 90 de minute regulamentare scorul a fost egal, 0-0. AGERPRES (AS-editor:…