- U-BT Cluj Napoca intalnește, miercuri seara, in deplasare, de la ora 21.00, formația italiana Dolomiti Energia Trento, intr-o partida din grupa B a competiției BKT EuroCup la baschet masculin. Inaintea acestui joc, campioana Romaniei se claseaza pe locul secund in grupa, cu 5 victorii și o infrangere.…

- U-BT Cluj-Napoca o infrunta astazi, de la ora 21:00, pe Trento, in deplasare, in runda cu numarul 7 a grupei B din Eurocup la baschet masculin. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3. Trento - U-BT Cluj-Napoca, live de la 21:00 U-BT Cluj-Napoca are un parcurs impresionant in…

- Echipa de baschet masculin U-BT Cluj-Napoca a obținut al cincilea succes in grupa B din EuroCup, dupa ce s-a impus cu 86-75 (26-14, 25-10, 13-24, 22-27), pe teren propriu, in fața formației germane Ratiopharm Ulm. Campioana Romaniei a facut o prima jumatate de meci excelenta, iar la pauza avea un avans…

- U-BT Cluj-Napoca a bifat a cincea sa victorie in sase partide in Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup, 86-75 (26-14, 25-10, 13-24, 22-27) cu formatia germana ratiopharm Ulm, miercuri seara, in BT Arena din Cluj-Napoca.Campioana Romaniei a avut o prima jumatate de meci excelenta, la…

- U-BT Cluj-Napoca s-a impus in deplasarea cu Aris Salonic, scor 61-59, și a ajuns la 4 victorii in primele 5 runde din Eurocup la baschet masculin. Campioana Romaniei continua parcursul remarcabil din grupa B a Eurocup, a doua competiție a baschetului masculin european, dupa Euroliga. ...

- Campioana U Banca Transilvania Cluj a obtinut miercuri, in deplasare, a patra victorie din grupa B a BKT EuroCup, scor 61-59 (32-33), cu formatia elena Aris Salonic.Principalii marcatori ai partidei au fost Gallinat 15 puncte, Katsivelis 11 puncte, pentru Aris, respectiv Stipanovic 13, Mejeris 12,…

- Baschetbaliștii clujeni au ieșit victorioși, fara prea multe emoții, din confruntarea cu CSM Targu Jiu.Formația condusa de Mihai Silvașan s-a impus, sambata seara, la 39 de puncte, 112-73, și a bifat o noua victorie, continuand sa domine Grupa A.A fost o chestiune de timp pana cand Richard și compania…

- Vicecampioana CSM Oradea a debutat, vineri, cu infrangere in grupa D prelimininara a EuroCup, la Rijeka, in timp ce formatia Dinamo Bucuresti a fost invinsa si ea, in al doilea meci, dar in grupa A, la Sabac, potrivit news.ro.CSM Oradea a fost invinsa de formatia croata VK Solaris, scor 13-12.Din…