- U-Banca Transilvania Cluj a fost invinsa in deplasare de echipa rusa Enisei Krasnoiarsk, cu scorul de 97-87 (25-19, 29-23, 23-25, 20-20), miercuri, in Grupa B a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Echipa rusa a avut o prima jumatate de meci foarte buna, iar dupa 20 de minute conduceau…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 97-87, de formatia Enisey Krasnoyarsk, in grupa G a FIBA Europe Cup potrivit news.ro In primele doua etape, U BT Cluj a invins in deplasare Sodertalje, scor 86-80, si acasa BC Balkan,…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 92-64, vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii Nationale de baschet masculin, intre doua echipe care evolueaza in FIBA Europe Cup. Donatas Tarolis, cu 18 puncte, 8 recuperari, Artis…

- U-BT Cluj-Napoca a invins formatia bulgara BC Balkan Botevgrad, cu scorul de 92-80 (31-11, 23-20, 17-25, 21-24), marti seara, in Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, in Grupa G a FIBA Europe Cup la baschet masculin. ''U'' a reusit a doua victorie consecutiva in…

- U-Banca Transilvania Cluj s-a calificat in grupele competitiei FIBA Europe Cup la baschet masculin, miercuri, dupa ce a invins categoric formatia kosovara KB Rahoveci, cu scorul de 91-47 (22-18, 29-8, 21-5, 19-16), in BT Arena din Cluj-Napoca, in mansa a doua a turului preliminar. U-BT…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Belgiei cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in primul sau meci din Grupa H a preliminariilor Campionatului European din 2021.

