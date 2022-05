Stiri pe aceeasi tema

Campioana en-titre la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de castigatoarea Cupei Romaniei in acest sezon, CSO Voluntari, scor 74-69 (46-33), in al doilea meci din cinci programate in finala Ligii Nationale, potrivit news.ro.Principalii marcatori…

- Jocurile cu numarul 2 contand pentru „sferturile" Ligii Naționale de baschet masculin au fost programate vineri, 6 mai: Dinamo București – CSM Oradea 79-62, scor general 1-1, SCM OHMA Timișoara – CSO Voluntari 68-79 (FOTO), scor general 0-2, CSU Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 81-86, scor general…

- Jocurile cu numarul 2 contand pentru „sferturile" Ligii Naționale de baschet masculin sunt programate vineri, 6 mai: Dinamo București – CSM Oradea (de la ora 17:30, scor general 0-1), SCM OHMA Timișoara – CSO Voluntari (de la ora 18:00, scor general 0-1), CSU Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…

- Campioana en-titre la baschet masculin, U BT Cluj, si echipele CSM Oradea, CSO Voluntari si FC Arges au incheiat pe primele patru locuri sezonul regulat al Ligii Nationale si vor avea avantajul terenului propriu in faza play-off, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

Vicecampioana CSM CSU Oradea a incheiat sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin pe locul secund, dupa ce a castigat derby-ul cu CSO Voluntari, cu scorul de 101-85 (20-19, 25-19, 29-20, 27-27), vineri seara, in deplasare, in etapa a 30-a.

ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, campioana en titre, a fost invinsa de CSO Voluntari cu scorul de 84-81 (12-16, 23-20, 28-20, 21-25), in Sala ''Gabriela Szabo'', intr-un meci restant din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin.

- Campioana en-titre la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a invins marti, pe teren propriu, castigatoarea Cupei Romaniei din acest sezon, CSO Voluntari, scor 97-75 (41-48), in meci restant din etapa a 19-a a Ligii Nationale. U BT Cluj revine pe primul loc in clasament, cu 20 de victorii,…

Campioana ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si-a consolidat primul loc in clasamentul Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a invins-o pe CS Municipal Targu Jiu cu scorul de 100-75 (26-23, 24-5, 25-30, 25-17), luni, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 21-a, conform Agerpres.