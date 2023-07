Stiri pe aceeasi tema

- A fost haos noaptea trecuta in București. Polițiștii s-au mobilizat, alaturi de inspectorii din cadrul ANAF, ANPC, ITM, dar și cei de la DSVSA. Aceștia au vrut sa vada daca se consuma droguri, bauturi contrafacute ori daca sunt cazuri de evaziune fiscala. Pana la finalul serii, au fost aplicate amenzi…

- Miraj Tzunami, fratele manelistului Tzanca Uraganu, a fost evacuat, marti dimineata. El a fost scos cu ajutorul mascatilor din vila in care locuieste, conform Antena3. Miraj Tzunami a fost evacuat din casa din Ploiesti in care locuieste. Politia a asigurat zona, pentru a nu avea loc incidente. Potrivit…

- Fratele cunoscutului interpret de manele Tzanca Uraganu, Miraj Tzunami, ar fi avut parte de o „vizita” neașteptata, la poarta casei, marți dimineața. Miraj Tzunami este evacuat din casa cu ajutorul mascaților, potrivit antena3.ro. E vorba de locuința din Ploiești in care sta barbatul, la randul sau…

- O cantitate uriașa de ingrașaminte chimice a fost sustrasa, timp de un, din incinta unei ferme agricole din Baragan de o rețea de hoți. Polițiștii ialomițeni au descins miercuri, 26 aprilie, și au ridicat mai mulți suspecți pe care i-au condus la audieri.

- Sindicatul Europol a publicat, luni, imagini cu o autospeciala de politie distrusa cu ciocanul de un barbat. Autospeciala Postului de Politie Maureni din judetul Caras-Severin a fost distrusa cu ciocanul de un barbat. Acesta a fost identificat si prins, fiind plasat sub control judiciar. Potrivit Sindicatului…

- Omul de afaceri de origine romana Tinel Timu a fost ucis in Canada. Poliția din Quebec cere ajutorul populației pentru a da de urma asasinului. Lucian Bute a fost unul dintre apropiații lui și a povestit ca este in stare de șoc, dupa asasinatul petrecut chiar sub ochii soției victimei.

- Poliția britanica ancheteaza o frauda uriașa prin care escrocii au utilizat un site pentru a se da drept reprezentanți ai bancilor și ai unor organisme financiare. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de cel puțin 100 de milioane de lire sterline, potrivit Sky News.Site-ul le permitea escrocilor…